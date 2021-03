Dall’Inghilterra – Inter, doppia opzione di lusso in attacco. Chance Aguero, ma non solo

L'Inter cerca rinforzi in attacco per la prossima stagione e pensa all'argentino del City che a fine stagione si svincolerà

Nel mirino dei nerazzurri è finito Sergio Aguero, stella del Manchester City di Guardiola. L'argentino sta vivendo una stagione non al massimo, anche per via degli infortuni, ed è in scadenza di contratto. Nessuna trattativa di rinnovo, al momento, coi Citizens e, secondo il Sun, l'Inter avrebbe sondato il giocatore. Aguero preferirebbe rimanere in un top team in Premier e sulle sue tracce si sono messe anche Barcellona e Psg. Ma non è l'unico attaccante del campionato inglese seguito dall'Inter.