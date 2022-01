Mercato Inter, radar in casa Sassuolo: tutti gli osservati speciali

Gli occhi dei dirigenti dell'Inter in casa Sassuolo per rinforzare la squadra per presente e futuro: non piace solo Frattesi

Gli occhi dei dirigenti dell'Inter in casa Sassuolo per rinforzare la squadra per presente e futuro. Piace Davide Frattesi già per il mercato invernale, ma non solo. Sono altri due gli osservati speciali, come svela Tuttosport: "In principio furono Politano e Sensi , quindi la corte per Raspadori - non ancora uscito dai radar - e adesso il mirino puntato su Frattesi e Scamacca . L’Inter nel Sassuolo ha già pescato in passato e proverà a farlo ancora in futuro, guardando agli italiani", si legge.