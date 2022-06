Sky – Lukaku, Inter ora vede il traguardo. Dybala, non c’è accordo: ecco la posizione

" L'Inter intravede sempre più il traguardo Lukaku". Gianluca Di Marzio, a Skysport, parla dell'attaccante belga per il quale il club nerazzurro sta lavorando. Vuole riportarlo a Milano come lui stesso ha chiesto dopo averlo ceduto un anno fa al Chelsea per 113 mln.

L'Inter non ha ancora l'accordo economico per il giocatore argentino. Dopo l'incontro avvenuto in sede non c'è più stato nessun contatto tra le parti. Prima il club nerazzurro finirà la pratica Lukaku poi i nerazzurri rifletteranno sulla trattativa per il calciatore ex Juve. Ma al momento non si sono registrate novità.