Sky – Inter: Palacios, attesa per domattina la firma del giocatore

Tomas Palacios è ormai un giocatore dell'Inter . È arrivato da qualche giorno in Italia, ha svolto le visite mediche, e finora non è arrivata la firma sul contratto per questioni legate al cartellino diviso tra due club, Independiente Rivadavia e Talleres.

Nella giornata di oggi, gli intermediari della trattativa sono stati ancora una volta in sede, come vi abbiamo raccontato. La quadra è stata trovata. E come riferito a Skysport da Gianluca Di Marzio, è attesa per domattina la firma del giocatore e quindi il conseguente annuncio ufficiale del suo approdo al club nerazzurro.