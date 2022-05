Inter, Paredes vice-Brozovic? La verità sulla situazione verso l’estate

Nelle scorse settimane, il nome di Leandro Paredes è stato accostato con insistenza all’Inter per il ruolo di vice-Brozovic

“Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere uno dei “sacrificati” di casa Psg. In tal caso il classe 1994 diventerebbe un’occasione davvero niente male per la Serie A, campionato dove ha già giocato (con Roma ed Empoli) lasciando un ottimo ricordo e dove più volte è stato vicino a tornare. Attenzione alla Juventus che andrà a caccia di un centrocampista in caso di uscita di Arthur”, le sue parole.