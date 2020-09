Inter, la quarta punta non è Dzeko. “Gervinho? Occhio ad un altro nome del Parma”

Uno dei nodi da sciogliere sul mercato in casa Inter è sicuramente la questione quarta punta. Alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez, il club nerazzurro ha intenzione di battere un colpo, considerando l’imminente prestito di Sebastiano Esposito. E Tuttosport spiega chi può essere un’alternativa: “Non sarà Dzeko o un altro attaccante di quel livello. Ma un giocatore meno costoso e più disposto ad accettare il ruolo di vice-Lukaku. Nei giorni scorsi, come rivela Parma Today, il ds nerazzurro Piero Ausilio è stato a Collecchio.

Con il club gialloblù si è parlato del trasferimento di Darmian alla Pinetina, ma il discorso avrebbe toccato anche altri giocatori. Secondo il giornale on line della città emiliana, l’Inter avrebbe chiesto informazioni su Gervinho. Ma non è escluso che sia stato fatto il nome di un altro attaccante gialloblù, Roberto Inglese, molto abile nel gioco spalle alla porta. L’arrivo di una quarta punta libererebbe Sebastiano Esposito che ha bisogno di scendere in campo con regolarità. E il Parma è una delle squadre che voleva il baby-interista durante l’ultimo mercato di gennaio“.