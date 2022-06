Inter, cosa c’è davvero dietro le parole dell’agente di Bastoni: “Ecco la traduzione”

Cosa c'è dietro le recenti dichiarazioni dell'agente di Alessandro Bastoni. Lo svela oggi il Corriere dello Sport

Cosa c'è dietro le recenti parole dell'agente di Alessandro Bastoni. Lo svela oggi il Corriere dello Sport, che 'traduce' le dichiarazioni del procuratore in chiave mercato. L'interesse del Tottenham per il difensore è concreto, ma i nerazzurri non faranno sconti: il prezzo per l'addio del giocatore è di 70 milioni.