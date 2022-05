Inter, Cairo spara alto per Bremer: vuole 50 mln. Ma spunta un ‘patto’

L'Inter si muove tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku per il colpo in attacco, ma non solo. Lavori in corso anche per rinforzare la difesa

L'Inter si muove tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku per il colpo in attacco, ma non solo. Lavori in corso anche per rinforzare la difesa, col primo nome sul taccuino che è noto ormai da tempo: "Capitolo Bremer: la concorrenza c’è, ma i nerazzurri si sentono forti del gradimento del giocatore. Almeno per quel che riguarda l’Italia. Il "patto" resisterà e l’Inter lo pagherà tra 25-30 milioni come vorrebbe? Cairo per ora non ci sente e spera in un’asta perché lo valuta 50, noncurante della clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni che entrerà in vigore a gennaio e che permetterà al brasiliano di andarsene a metà stagione a prezzo di saldo", si legge sul Corriere dello Sport oggi.