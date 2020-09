GdS – Acerbi accostato all’Inter, ma i nerazzurri pensano a vendere due difensori

Tiene banco, in casa Lazio, il caso Acerbi. Le esternazioni del difensore biancoceleste in relazione alla trattativa per il rinnovo con la società del presidente Lotito hanno, infatti, sollevato un polverone. E fatto esplodere pure un polverone sul futuro dell’ex Milan. Che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, sarebbe nel mirino di Napoli e Inter, però in questo momento maggiormente impegnata nelle cessioni:

“Acerbi vorrebbe guadagnare oltre tre milioni a stagione, la Lazio gli offre meno. Ci sono tre anni davanti, quindi zero margini che l’ex Milan possa trattare con qualcuno. Viene accostato all’Inter, ma con l’imminente arrivo di Kolarov che può fare il centrale di una difesa a tre, in casa nerazzurra hanno soprattutto la necessità di cedere. E non a caso stanno pensando a una sistemazione per Godin o Ranocchia“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)