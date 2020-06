Sky – Nei pensieri dell’Inter c’è l’acquisto di un difensore. E non è affatto finita per…

Per Marash Kumbulla il futuro è ancora tutto da scrivere. Perché è vero che la Lazio è ora in vantaggio per chiudere la trattativa con il Verona, ma è altrettanto vero che l’Inter c’è e non ha ancora mollato la presa per il giovane difensore albanese, autentica rivelazione di questo campionato di Serie A.

Come riportato da Sky Sport, infatti, nei pensieri del club nerazzurro c’è la volontà di acquistare un difensore in vista della stagione 2020-21. Quello di Kumbulla è un profilo che piace da tempo e seguito da svariati mesi dagli scout dell’Inter. Ecco perché, in assenza di un accordo tra Lazio ed Hellas, l’Inter è ancora in corsa. E non è affatto escluso che nei prossimi giorni possa tornare alla carica. Da parte sua, il Verona continua a chiedere una cifra importante: 27 milioni di parte più, più 8 di bonus. Non sarà facile, dunque, strapparlo alla concorrenza.

(Fonte: Sky Sport)