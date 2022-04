Inter-Perisic, slitta summit per il rinnovo? “Il club ha già detto al croato che…”

L’Inter vuole proseguire con Ivan Perisic e viceversa. Ma ogni discorso per il rinnovo è al momento rinviato

L’Inter vuole proseguire con Ivan Perisic e viceversa. La volontà delle parti è comune, ma l’accordo totale non è ancora stato trovato sul rinnovo di contratto. Ne parla così oggi Calciomercato.com: “Anche l’appuntamento con Perisic potrebbe slittare a data da destinarsi, magari qualche settimana più in là. Anche perché le parti hanno già messo in chiaro le proprie intenzioni. Il discorso che l’Inter ha fatto al croato è stato trasparente: “Se in giro c’è qualcuno disposto ad offrirti 6-6,5 milioni a stagione, accettalo subito. Noi non ci spingiamo oltre i 4, scegli tu se annuale o biennale”.