Sky – Perisic in scadenza, Inzaghi non vuole rinunciare a Ivan: la situazione

Focus sui giocatori in scadenza di contratto sul sito di Sky Sport. Si parla anche del futuro di Ivan Perisic, laterale dell’Inter che il prossimo 30 giugno sarà svincolato. Ecco quanto evidenziato da Sky: “Si attendono novità a breve per l'esterno che - insieme ai suoi agenti - continua ad avere contatti frequenti con la dirigenza perché si arrivi a un prolungamento. "Se c'è la volontà di proseguire l'esperienza con noi, l'accordo si troverà con grande facilità" ha detto Marotta poche settimane fa. Pedina a cui non vuole rinunciare neanche Inzaghi: "Speriamo firmi presto. Con lui ho scoperto un uomo dalla grandissima disponibilità””, si legge. Per il sito, il suo valore di mercato è 10 milioni di euro