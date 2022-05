CM – Inter, summit fissato per il rinnovo di Perisic: “Ma sullo sfondo ci sono…”

Nuovo summit in vista tra l’Inter e Ivan Perisic per il rinnovo del contratto, come confermato anche da Simone Inzaghi oggi

Alessandro Cosattini

Nuovo summit in vista tra l’Inter e Ivan Perisic per il rinnovo del contratto, come confermato anche da Simone Inzaghi oggi. Ne parla così Calciomercato.com: “Appuntamento fissato. All'inizio di settimana prossima i dirigenti dell'Inter si incontreranno con l'agente di Ivan Perisic per continuare a trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Sullo sfondo resta l'interesse della Juventus e di alcuni club della Premier League come Chelsea e Newcastle, che offrono un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione al nazionale croato contro i 4,5 milioni all'anno proposti dai nerazzurri”, si legge.