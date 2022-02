Inter, biennale in arrivo per Perisic: “Intesa a un passo”. Ecco la vera offerta

Le parti sono sempre più vicine, l'Inter è fiduciosa e la firma di Perisic può arrivare già nelle prossime settimane

Rinnovo di contratto in vista per Ivan Perisic. Le parti sono sempre più vicine, l'Inter è fiduciosa e la firma può arrivare già nelle prossime settimane. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: "Nelle ultime ore è trapelata la notizia dell’imminente arrivo a Milano degli agenti dell’esterno, a cui l’Inter ha già fatto sapere termini e contenuti della proposta di rinnovo: si parla di una proposta da 4 milioni a stagione per due anni, anche in questo caso con l’aggiunta di qualche bonus che aumenterebbe i compensi di Perisic fino a un massimo di 4,5 milioni. Proposta che evidentemente convince il giocatore se i suoi rappresentanti hanno deciso di riunirsi con la dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni. Anche in questo caso, la sensazione è che l’intesa sia a un passo", si legge.