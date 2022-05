Inter, Perisic ai saluti: da Cambiaso a Lodi, gli obiettivi di Marotta

Il club nerazzurro si prepara a salutare il centrocampista croato: i nomi dei possibili sostituti

Per La Gazzetta dello Sport, l'Inter si è quasi rassegnata all'idea di perdere il croato, che potrebbe trasferirsi alla Juve. Un passaggio che divide i tifosi in vista dell'ultima al 'Meazza':

"Come accoglieranno il fatto che il miglior interista della stagione saluti per accasarsi (possibilmente) dalla rivale più odiata? Sui social non pochi sono rimasti delusi e ne fanno una questione anche economica, non solo di cuore: tra l’offerta dell’Inter (biennale da 4,5) e la richiesta di Perisic (biennale da 6) ballano appena un milione e mezzo. Pochi per chi prometteva di voler restare e giurava che mai si sarebbe vestito di bianconero.