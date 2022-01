Priorità Frattesi, ma l’Inter ha già in mente il piano B: il nome individuato

La dirigenza dell'Inter si guarda attorno per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

In caso di uscita di Matias Vecino già a gennaio, l'Inter proverà ad anticipare il colpo Davide Frattesi, inizialmente previsto per l'estate. Beppe Marotta sta studiando un'operazione "alla Locatelli", ma ha già in mente anche il piano B. Secondo quanto svelato da Tuttosport, in caso di no del Sassuolo per Frattesi, l'Inter proverà il colpo Morten Thorsby dalla Sampdoria. Il giocatore è molto apprezzato dalla società e può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo.