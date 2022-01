Inter, si studia da lontano Pinamonti: “Ecco l’idea del club per il futuro”

L'Inter osserva da lontano Andrea Pinamonti e ha già le idee chiare sul suo futuro dopo i 7 gol in 20 partite stagionali

L'Inter osserva da lontano Andrea Pinamonti e ha già le idee chiare sul suo futuro. In prestito all'Empoli, l'attaccante è il capocannoniere della squadra toscana con 7 gol in 20 partite. Ecco il focus di Calciomercato.com sul suo futuro: "Il futuro di Pina infatti è ancora tutto da scrivere: l'attaccante ha un contratto fino al 2024 con l'Inter e vuole convincere a suon di gol la società nerazzurra a puntare su di lui; al momento l'idea del club è quella di far rientrare l'attaccante a fine stagione per poi trovargli una sistemazione a titolo definitivo. Quest'anno può arrivare in doppia cifra e attirare l'attenzione di chi cerca un attaccante giovane e italiano. L'Inter riflette, valuta e lo studia da lontano. Pinamonti guarda al presente e lavora a testa bassa, per far cambiare idea ai nerazzurri".