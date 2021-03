In Spagna pazzi per il ‘mini Messi’. Ma c’è anche l’Inter: “Può arrivare a zero”

In Spagna lo chiamano il 'mini Messi', dato il talento, il piede (mancino) e l'altezza (165 cm). Su di lui ci sarebbe anche l'Inter

In Spagna lo chiamano il 'mini Messi', dato il talento, il piede (mancino) e l'altezza (165 cm). A 15 anni e 219 giorni, Luka Romero è diventato il più giovane giocatore della Liga a scendere in campo, con la maglia del Maiorca. Nato a Durango, in Messico, Romero, 17 anni a novembre), sta ancora aspettando un contratto da professionista, dopo aver già messo a segno 1 gol in sei presenze con la maglia del club spagnolo. Condizioni economiche favorevoli che hanno attirato tante grandi società europee, Inter inclusa.