Inter, per Pinamonti non solo Cagliari: arrivata una proposta molto seria

Il giovane attaccante attende di conoscere il suo futuro e spera di poter giocare più possibile la prossima stagione

L'Inter attende di sistemare alcuni tasselli in esubero prima di concentrarsi sul mercato in entrata. In particolare, spiega la Gazzetta dello Sport: "Andrea Pinamonti non è certo sicuro di essere la quarta punta di Simone Inzaghi per la stagione che verrà. Nonostante uno stipendio da oltre 2 milioni lo incateni a Milano, il centravanti azzurrino si guarda attorno da un po’. Ed è arrivato al suo tavolo una proposta molto seria che il 22enne guarda con attenzione: lo reclama in prestito l’Empoli, società pronta a metterlo al centro di un progetto di salvezza e a renderlo un titolarissimo senza troppe pressioni addosso".