Inter, Pinamonti via e poi… Inzaghi traccia l’identikit della quarta punta

L'allenatore nerazzurro ha indicato alla società il profilo ideale per rinforzare l'attacco verso la nuova stagione

Prima l’addio di Andrea Pinamonti, poi un rinforzo in attacco. La strategia dell’Inter è chiara, la società nerazzurra vuole soddisfare le richieste del nuovo allenatore sul mercato, ma prima bisogna sfoltire la rosa. Come riportato da Calciomercato.com, una delle tre priorità “è una quarta punta di maggior peso ed affidabilità rispetto ad Andrea Pinamonti, che Inzaghi non reputa inadatto, ma ancora lontano dal poter essere il vice-Lukaku. In sostanza una quarta punta d'area di rigore alla Caicedo”, si legge. Identikit tracciato, l’allenatore ha chiesto un giocatore simile all’attaccante della Lazio. Se non proprio lui…