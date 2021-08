Pedullà – Mercato Inter: ora può arrivare la svolta per Pinamonti all’Empoli

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 1999, pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con continuità

Andrea Pinamonti è pronto a salutare l’Inter in prestito. Dopo la scorsa stagione agli ordini di Antonio Conte (è stato utilizzato col contagocce), l’attaccante classe 1999 ha scelto di lasciare i nerazzurri per giocare con maggiore continuità. Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, “Pinamonti ora può aprire definitivamente all’Empoli, primo club a cercarlo tra le neo-promosse”, si legge.