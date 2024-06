Possibile esperienza in Serie A per Francesco Pio Esposito dopo il prestito in Serie B allo Spezia della scorsa stagione

Possibile esperienza in Serie A per Francesco Pio Esposito dopo il prestito in Serie B allo Spezia della scorsa stagione. Ne parla così Sky Sport in chiave mercato. "Dopo l’arrivo di Vanoli in panchina, il Torino inizia a muoversi sul mercato. Uno dei primi nomi per l'attacco è quello di Francesco Pio Esposito. Ci sono infatti già stati dei contratti tra il club granata e l’Inter. L’idea sarebbe quella di eseguire un’operazione stile Fabbian, attualmente al Bologna, basata sul diritto di recompra che i nerazzurri avrebbero a disposizione. Sul giocatore non manca l’interesse dei club di Serie A: oltre al Torino, infatti, anche il Cagliari pensa al classe 2005", si legge.