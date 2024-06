Trattativa in corso tra il club granata e quello nerazzurro per il passaggio dell'attaccante in prestito allo Spezia nella scorsa stagione

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina, il Torino si muove per piazzare i primi colpi sul mercato. Nel mirino del club granata di Urbano Cairo c’è Francesco Pio Esposito.

Come riferisce Sky Sport, la formula sarebbe con diritto di recompra, come già visto in passato per Fabbian, attualmente in forza al Bologna.