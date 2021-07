Inter, tentativo a vuoto per Raspadori: prende quota una pista per l’attacco

I nerazzurri cercano una quarta punta per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi: ecco il nome più caldo ora

Inter a caccia di una quarta punta per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Prima va piazzato Andrea Pinamonti, che piace molto all’Empoli, poi i nerazzurri si concentreranno sul colpo in entrata per il reparto avanzato. Come riportato da Calciomercato.com, “dopo il tentativo andato a vuoto per Raspadorista prendendo quota la pista che porta a Scamacca. Per caratteristiche tecniche e fisiche il nazionale under 21 azzurro potrebbe diventare l’alter ego perfetto di Lukaku”, si legge.