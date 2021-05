Mercato Inter e quell’unica plusvalenza corposa. Pistocchi: “Purtroppo è così”

L'Inter dovrà fare un mercato oculato e per ripianare le casse pensare anche ad una cessione importante. Pistocchi concorda con un tifoso, che fa un nome preciso...

Non sono giorni semplici per i tifosi dell'Inter. Dopo l'addio di Antonio Conte c'è un'estate di mercato da affrontare, nella quale pare già abbastanza evidente che non si potranno scialacquare soldi. Ma il timore più grande riguarda un'eventuale cessione importante. Si vocifera in questi giorni che potrebbe trattarsi di Achraf Hakimi. Il giocatore avrebbe offerte e potrebbe quindi diventare l'indiziato più probabile per una partenza. Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi, al quale un tifoso ha ricordato che "l'unica plusvalenza corposa e possibile, anche se sanguinosa, è quella di Lautaro". Il giornalista ha concordato con lui: "Purtroppo per l'Inter è così".