Inter tra Zapata, Correa e Thuram: Inzaghi ha un preferito, il club un altro

La società nerazzurra è al lavoro per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi: ecco la verità sulla situazione

Inter al lavoro per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi. Dopo l'arrivo di Edin Dzeko, l'allenatore nerazzurro aspetta un ulteriore rinforzo, come svelato anche ieri in conferenza stampa. Inzaghi ha un preferito, il club un altro : La Repubblica fa chiarezza sulla situazione.

"La dirigenza nerazzurra lavora per regalare - dopo Dzeko - un secondo attaccante a Simone Inzaghi. Il "Tucu" Correa è stato sempre l'obiettivo primario dell'ex tecnico della Lazio, ma non della dirigenza, che ha trattato a lungo - senza successo - Zapata dell'Atalanta. Thuram - figlio d'arte - è stato proposto dal suo procuratore Raiola già una settimana fa. Marotta conosce e stima il calciatore, il Borussia Mönchengladbach sarebbe disposto a far partire il suo centravanti in cambio di 30 milioni di euro, come assicurato ai nerazzurri dall'agente Raiola", si legge.