CorSera – Inter: Zapata il preferito, Correa in seconda battuta. Trovare l’accordo…

A pochi giorni dall'inizio del campionato la necessità del club nerazzurro è quella di regalare una punta a Simone Inzaghi

A tre giorni dall'esordio in campionato con il Genoa, l'Inter si ritrova ancora con un attacco incompleto. L'arrivo di Dzeko non basta, la dirigenza nerazzurra ne è consapevole e in questi giorni sta lavorando per completare un reparto che negli ultimi due anni si è retto solamente su Lautaro e Lukaku.