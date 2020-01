TMW – Inter-Eriksen, Marotta vuole chiudere subito. Il Tottenham fa una richiesta ‘spaventosa’

Christian Eriksen resta un sogno e un obiettivo per l’Inter. Più che per gennaio, per il 2020-21. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si erano mostrati, secondo Tuttomercatoweb.com, anche disposti a chiudere l’affare in questa sessione di gennaio, ma dal Tottenham sarebbe arrivata, per il centrocampista danese, una richiesta parecchio esosa: 30 milioni di euro. Daniel Levy, presidente degli Spurs, si sarebbe mostrato irremovibile sulla questione, nonostante Eriksen a giugno sarà libero di accordarsi a zero con altre squadre. Una richiesta che avrebbe dunque, almeno per il momento, allontanato tutte le pretendenti per gennaio, Inter compresa. I nerazzurri, comunque, rimangono in pressing:

“Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero chiudere subito l’affare ma la cifra chiesta dal Tottenham, come detto, blocca tutto. Servirà che gli Spurs riducano drasticamente le pretese, i nerazzurri saranno alla finestra fino a fine gennaio e da inizio febbraio proveranno a chiudere per l’estate col danese. Nel frattempo il Tottenham ha aperto anche ad eventuali offerte dalla Premier, anche dal Manchester United. Il danese non ha mai nascosto la sua ambizione di andare al Real Madrid, ma la sensazione è che stia ancora aspettando la proposta giusta, con PSG e Juventus altrettanto spettatrici interessate“.

(Fonte: TMW)