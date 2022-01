Inter in pressing per Kostic: “Vuole trasferirsi a Milano, sensazione che…”

L’Inter è in pressing per Filip Kostic. È il primo nome per la fascia sinistra, per il presente e il futuro: la situazione

Alessandro Cosattini

L’Inter è in pressing per Filip Kostic. È il primo nome per la fascia sinistra, per il presente e il futuro vista la scadenza del contratto di Ivan Perisic al 30 giugno 2022. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport sull’esterno serbo: “E’ questo il fronte principale delle ultime ore, perché la dirigenza intende provarci ancora. Finora l’Eintracht si è mostrato irremovibile di fronte alla proposta di prestito senza obbligo di riscatto, ma in casa nerazzurra c’è la sensazione che alla fine i tedeschi possano cedere. A Francoforte sanno che a giugno il serbo entrerà nel suo ultimo anno di contratto e il manico del coltello passerà dalla parte del giocatore, che i nerazzurri contano di avere adesso come alleato. L’ultimo tentativo ideato dall’Inter prevede infatti la partecipazione attiva del giocatore tramite il suo agente, Lucci (che ha già quattro giocatori in nerazzurro), nella speranza che il pressing possa convincere l’Eintracht ad accettare un prestito semplice.

Kostic ha già manifestato il desiderio di trasferirsi a Milano e presto lo ribadirà, confermando l’intenzione di non discutere il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Non è escluso che l’Inter alla fine possa compiere uno sforzo accettando l’obbligo, ma di sicuro a cifre di gran lunga inferiori rispetto ai 10 milioni che vorrebbe ricavare l’Eintracht. Il braccio di ferro è ancora in corso e i nerazzurri preparano un nuovo affondo”, si legge.