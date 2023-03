TS – Inter, occhio ai prestiti: non solo Satriano, i 3 osservati speciali

Tre osservati speciali per i dirigenti dell’Inter tra i giocatori prestati per ‘farsi le ossa’. Come sottolinea oggi Tuttosport, la società nerazzurra “in A ha Satriano (Empoli), mentre nella serie cadetta sta andando benissimo Mulattieri (Frosinone), con Esposito che sta cercando di rilanciarsi a Bari”, si legge. Tre profili monitorati costantemente tra presente e futuro.