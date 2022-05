Inter, è derby di mercato col Milan per Asllani: l’Empoli fissa il prezzo

Derby di mercato in vista. Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per il regista del futuro: ecco la richiesta dell'Empoli

Derby di mercato in vista. Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per il regista del futuro. Stiamo parlando di Kristjan Asllani, classe 2002 dell’Empoli che è letteralmente esploso nella seconda parte di stagione, dopo il passaggio di Ricci al Torino. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul giocatore: “Occhio a quello che può accadere per il centrocampista che l’Empoli valuta 15 milioni. L’Inter da tempo ha fatto sapere di essere interessata, ma anche il Milan ha mandato messaggi al presidente Corsi. Un’azione di disturbo per alzare il prezzo o un derby di mercato vero e proprio?“, si legge.