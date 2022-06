Pedullà – Inter, il Tottenham c’è su Bastoni: Marotta fissa il prezzo per l’addio

L’Inter fissa il prezzo del cartellino di Alessandro Bastoni. Ecco la richiesta del club nerazzurro per l'addio del centrale

L’Inter fissa il prezzo del cartellino di Alessandro Bastoni. Dopo le parole dell’agente Tulio Tinti, in studio a Sportitalia ha preso la parola Alfredo Pedullà. Secondo l’esperto di calciomercato, i nerazzurri per il difensore centrale chiedono almeno 50/60 milioni di euro. Al momento in casa Inter ancora non sono arrivate offerte concrete per Bastoni, che piace molto sopratutto al Tottenham di Antonio Conte.