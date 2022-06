Sky – Inter e Milan interessate a Scamacca: il Sassuolo fissa il prezzo per il colpo

Da mesi, l’Inter segue la crescita di Gianluca Scamacca. Ecco il prezzo dell'attaccante, seguito anche dal Milan

Da mesi, l’Inter segue la crescita di Gianluca Scamacca. Si tratta di un’idea calda per l’attacco, in particolare per il ruolo di vice/erede di Edin Dzeko in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, anche il Milan è interessato, ma il Sassuolo è bottega cara e le due milanesi sono avvisate: per il cartellino di Scamacca servono oltre 40 milioni di euro. Il giocatore ha estimatori anche all’estero e in particolare in Premier League, dove c’è l’Arsenal interessato.