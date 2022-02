Inter, ecco il prezzo di de Vrij. “Soldi da investire su questo nome”

Tra presente e futuro. L'Inter si muove per pianificare già la prossima sessione di mercato e occhio al destino di de Vrij

Tra presente e futuro. L'Inter si muove per pianificare già la prossima sessione di mercato e occhio al destino di Stefan de Vrij. In scadenza al 30 giugno 2023, il centrale difensivo ex Lazio può partire di fronte a un'offerta importante. Ne parla calciomercato.com: "Per Stefan de Vrij, a poco più di un anno dall'esaurimento del rapporto contrattuale, la scelta del club nerazzurro è indirizzata verso una cessione per incassare quei 20-25 milioni di euro da riutilizzare prontamente per provare a mettere le mani sull'erede Bremer".