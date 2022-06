Inter, la Fiorentina non fa sconti per Milenkovic: il prezzo per l’addio

Niente sconti. L’Inter ha allacciato i contatti per Nikola Milenkovic nelle scorse settimane, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste per il difensore centrale. Come svela Calciomercato.com, il prezzo è fissato a 15 milioni di euro. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno 2023. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio con Andrea Pinamonti in viola e il centrale in nerazzurro.