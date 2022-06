Sky – Inter, dopo Perisic: ecco il prezzo di Udogie. Bellanova primo nome

L’Inter si guarda attorno per sostituire Ivan Perisic. Ecco i due nomi principali sul taccuino dei dirigenti nerazzurri

L’Inter si guarda attorno per sostituire Ivan Perisic. Ai nastri di partenza, ci sarà Robin Gosens in pole position per agire sulla fascia sinistra dei nerazzurri. Ma un altro nome arriverà e secondo Sky Sport i profili sulla lista dei dirigenti sono due: Destiny Udogie e Raoul Bellanova. Piace molto l’esterno dell’Udinese, ma è valutato 20 milioni di euro e i nerazzurri non hanno in mente un investimento simile. Per questo al momento il primo nome è quello di Bellanova, retrocesso col Cagliari nella stagione appena terminata.