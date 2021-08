CM – Dopo Lukaku, l’Inter ha deciso il primo colpo per Inzaghi: c’è l’accordo

I dirigenti nerazzurri hanno scelto il primo rinforzo da regalare a Simone Inzaghi dopo l'addio di Lukaku, atteso a Londra nelle prossime ore

L'Inter ha scelto il primo rinforzo da regalare a Simone Inzaghi dopo l'addio di Romelu Lukaku, prossimo a passare al Chelsea. Si tratta di un colpo in attacco per il nuovo allenatore nerazzurro, che attende rinforzi verso inizio campionato. Queste le novità da Calciomercato.com: "Il primo acquisto in attacco dopo la partenza di Lukaku potrebbe essere Edin Dzeko. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il calciatore sulla base di un biennale a sei milioni di euro a stagione e punta a chiudere la trattativa entro mercoledì, per consegnare subito a Inzaghi una punta con cui lavorare. I nerazzurri attendono solo l’ok della Roma, adesso alla ricerca di un sostituto che possa rimpiazzare il bosniaco", si legge.