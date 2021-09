CM – Inter, volontà di chiudere per un talento: “È il primo nome della lista”

I dirigenti nerazzurri si muovono alla ricerca di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi: c'è un nome su tutti

C’è un nome su tutti in cima al taccuino dei dirigenti dell’Inter in chiave mercato, per presente e futuro. Un giocatore già cercato nel mercato estivo e monitorato costantemente in vista di gennaio, come spiegato da Calciomercato.com: “Sotto la lente d’ingrandimento nerazzurra ci sono tutti i migliori giovani talenti che potrebbero fare al caso del progetto iniziato da Simone Inzaghi. Il primo nome sulla lista è quello di Giacomo Raspadori, autore del primo gol in Nazionale contro la Lituania proprio nel suo stadio. I contatti con il Sassuolo e con il suo agente Tullio Tinti sono avviati da tempo e c’è tutta la volontà di andare a dama”, si legge.