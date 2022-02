L’Inter si muove per il colpo Frattesi: “Ma le priorità di mercato sono queste”

L'Inter si muove per il centrocampista del Sassuolo, ma sono queste due le priorità sul mercato per giugno

L’Inter si muove per il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo. Piace per il presente e il futuro, è considerato un nuovo ‘affare alla Barella’. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha svelato le strategie nerazzurre per il prossimo mercato: “Bremer per la difesa e Scamacca per l’attacco sono le prime scelte, poi lavori in corso su Frattesi, con più calma ecco”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA). Due priorità assolute e poi il nome di Frattesi: l’Inter si muove su questi tre tavoli.