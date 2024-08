Inter, priorità braccetto? No, Inzaghi vota per la punta: occhio a Pinamonti

Cambia la priorità di casa Inter sul mercato? Non si tratta di una certezza, ma di una possibilità secondo quanto evidenziato oggi da Tuttosport. "Se ci fosse da andare alle urne per un ballottaggio tra vice-Bastoni e quinta punta, Simone Inzaghi voterebbe sicuramente per avere un attaccante in più. L’infortunio di Mehdi Taremi (che, va detto, mai aveva avuto al Porto un problema muscolare negli ultimi tre anni), ha fatto suonare il campanello d’allarme.

Per un paio di ottimi motivi: in primis fresco è il ricordo dei due guai muscolari importanti patiti da Marko Arnautovic nell’ultima stagione; inoltre, alle spalle di Lautaro e Thuram ci sono due attaccanti dalle caratteristiche troppo simili per permettere all’allenatore di trovare a partita in corso soluzioni per sparigliare le carte (servirebbe una seconda punta in grado di agire anche da trequartista, per passare al 3-4-1-2).