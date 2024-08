Tra i protagonisti del pre campionato dell'Inter c'è anche Issiaka Kamate : l'esterno offensivo francese, punto di forza della Primavera nerazzurra nella scorsa stagione, è stato aggregato alla Prima Squadra e si sta mettendo in mostra anche nell'inedito ruolo di laterale destro a tutta fascia, tanto da venir schierato da titolare in tutte le 4 amichevoli fin qui disputate (contro Lugano, Pergolettese, Las Palmas e Pisa). Un grande attestato di stima nei confronti del talentuoso classe 2004, pronto per iniziare il suo cammino nel calcio "dei grandi".

Quante richieste!

In attesa del rientro a pieno regime di Darmian e Dumfries, l'Inter si è goduta le qualità di Kamate, che da par suo si è fatto trovare pronto sfruttando nel migliore dei modi l'occasione. Le richieste per il francese non mancano di certo, soprattutto dall'estero: secondo quando raccolto da Fcinter1908, su di lui è forte l'interesse dell'Aves, ambizioso club portoghese, neo promosso nella massima serie lusitana. Contatti in corso tra i club, ma sul mancino classe 2004 rimane in agguato l'Anderlecht, senza dimenticare alcuni sondaggi arrivati dalla Spagna. Più defilate il Verona, che aveva pensato a lui nell'ambito della trattativa Cabal, e altre piste italiane.