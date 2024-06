Il vice-Sommer - come anticipato da FCIN1908.it - è la priorità di casa Inter sul mercato in entrata. Anche Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione secondo portiere: “Al netto di quanto potrebbe accadere sul fronte cessioni, centrale nei pensieri di Ausilio e Baccin è l’argomento portiere, considerato che quella è l’unica casellina libera in rosa. Oggi, con Tinti in sede, si parlerà pure di Audero che piace al Como: l’Inter sembra intenzionata ad andare su un vice che sia pure l’erede di Sommer, ma molto dipende dal budget per il mercato e, in tal senso, i nerazzurri potrebbero chiedere al procuratore di attendere qualche tempo prima di piazzare il suo assistito.