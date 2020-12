Inter, profilo alla Kessié? Ecco il pallino di Ausilio. Tuttosport: “Eriksen della Fiorentina”

Il preferito è De Paul, e su questo non ci piove. Ma i profili sondati in casa Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte sono diversi.

Tra questi, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Alfred Duncan, che sta trovando poco spazio alla Fiorentina. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, l’ex Sassuolo potrebbe rappresentare il profilo alla Kessié che cercano in Viale della Liberazione:

“… Un assist può arrivare da Firenze, dove (non) gioca Alfred Duncan, cresciuto nelle giovanili dell’Inter (però, anche nel caso in cui fosse tesserato dai nerazzurri, non avrebbe gli anni per rientrare in lista Uefa tra i prodotti del vivaio). Duncan, nel suo piccolo, è “l’Eriksen” della Fiorentina: operazione chiusa nel gennaio 2020 a cifre alquanto onerose, considerato che il Sassuolo ha incassato 17 milioni (bonus inclusi), mentre il ghanese ha firmato fino al 2024 a 1,3 milioni a stagione“.

(Fonte: Tuttosport)