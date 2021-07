CdS – Inter pronta a tutto pur di trattenere Lautaro: può partire solo in due casi

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez, e farà di tutto per trattenerlo a Milano. Secondo il Corriere dello Sport ci sono solo due modi per immaginare che le strade possano dividersi: “L’Inter farà di...

L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro Martinez, e farà di tutto per trattenerlo a Milano. Secondo il Corriere dello Sport ci sono solo due modi per immaginare che le strade possano dividersi: "L'Inter farà di tutto per trattenere il "Toro", a meno che non arrivino offerte irresistibili, oppure che il diretto interessato non manifesti il desiderio di andare via".