Inter, non solo Bremer e Milenkovic: “Proposti questi due nomi per la difesa”

Due nomi per la difesa dell’Inter in alternativa a Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Questi ultimi restano in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri, ma sono stati proposti altri profili, svela oggi il Corriere dello Sport.

“Nelle scorse settimane sono stati proposti due difensori che, nella scorsa stagione, erano compagni al Borussia Dortmund: prima Akanji e poi Zagadou. Anche se il secondo è attualmente svincolato, dato che il suo contratto è scaduto, è il primo ad aver raccolto maggiore interesse. È stato messo in stand-by, come potenziale alternativa a Milenkovic, oppure come potenziale innesto per giugno 2023, quando anche il suo vincolo con il club tedesco si esaurirà. In caso di necessità immediata, però, potrebbe trasformarsi in un’opzione per l’immediato”, si legge.