Inter, sarà questo il prossimo colpo a 0 dopo Onana? A gennaio strategia chiara

Dopo Onana, l'Inter si muove per un altro colpo a parametro zero verso la prossima stagione: ecco il nome caldo

La strategia per gennaio in casa Inter è delineata. Caccia alle opportunità di mercato, con una priorità su tutte: il vice-Perisic sulla fascia sinistra. Così La Gazzetta dello Sport oggi sulle possibili operazioni dei nerazzurri tra questa e la prossima finestra di mercato: “Via un centrocampista e dentro un esterno, con la possibilità di aggiungere pure un mediano facente funzione di regista in caso di doppia partenza in mezzo. Vecino è l’interista con più chance di salutare, mentre si cerca un vice-Perisic: si aspetta il sì dell’Everton per Digne. E occhio pure ai parametri 0: dopo Onana, Ginter?”, si legge.