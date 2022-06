Sky – Inter-PSG, forbice ampia per Skriniar: “La distanza tra domanda e offerta”

Raoul Bellanova a parte, in casa Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano anche sui nomi grossi in entrata e in uscita

Raoul Bellanova a parte, in casa Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano anche sui nomi grossi in entrata e in uscita. Come riportato da Sky Sport, “il Paris Saint Germain se vorrà davvero comprare Milan Skriniar dovrà spingersi in alto con le proposte. I francesi offrono 50, all’Inter chiedono 80. La forbice è ancora ampia”, si legge sul sito.