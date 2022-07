Inter e PSG sempre più vicine per Skriniar: “Sensazione che si chiuda così”

Può essere la settimana decisiva: ecco cosa manca per la chiusura dell'affare Milan Skriniar tra Inter e PSG

Focus sulle operazioni che possono chiudersi questa settimana sulle colonne di TMW. Tra queste, c’è quella che vede protagoniste Inter e PSG per Milan Skriniar . Sono giorni cruciali per il difensore, ecco le novità dal sito.

“Il difensore è tornato ad Appiano, ma la sua permanenza nel centro sportivo dell’Inter potrebbe durare poco. E’ attesa per questo inizio di settimana il rilancio, verosimilmente definitivo, del PSG per lo slovacco, con l’Inter che si aspetta un miglioramento rispetto ai 60 milioni precedentemente messi sul piatto. La sensazione è che a 65 milioni, contornati da qualche bonus, l’affare possa sbloccarsi. E le parti in questo senso sono sempre più vicine”, si legge.