Inter, Vidal vicino alla rescissione. Sanchez, le offerte non arrivano

Per portare Dybala all'Inter serve liberare spazio sul monte ingaggi. E per questo il club nerazzurro lavora all'addio di Vidale di Sanchez. Per il centrocampista c'è un accordo in dirittura d'arrivo con il Flamengo quindi arriverà a breve la rescissione con i nerazzurri. E come da accordi, il giocatore cileno riceverà - come da accordi presi al momento del suo arrivo a Milano - una somma di due mln di euro per lasciare il club.