Inter, verso il Genoa: Inzaghi sul sicuro con la ThuLa. Per la quinta punta…

Stop Taremi — Fino a qualche giorno fa, grazie a gol e prestazioni di spessore, una maglia da titolare in attacco sembrava già essere ben salda sulle spalle di Taremi. Poi l’infortunio ha scompigliato le carte e costretto a cambiare copione per i primi 90’ della stagione. Thuram si sta già allenando con i compagni dalla scorsa settimana, Lautaro è atteso a Milano per la giornata di domani (salvo cambi last minute) e il fatto che entrambi abbiano rinunciato all’ultima fetta di vacanze non può che far felice il tecnico piacentino, pronto a schierare in campionato dal primo minuto sia il francese sia l’argentino come successo al debutto della passata stagione contro il Monza.

Riecco la ThuLa — Proprio l’anno scorso i due attaccanti titolari furono (mancati) protagonisti di un pallido precampionato, salvo poi trovare di colpo l’intesa e scatenarsi a inizio stagione. Alla fine la coppia interista ha messo a referto 42 reti, mostrando sul rettangolo di gioco l’affiatamento migliore anche fuori dall’area per completare al meglio le rispettive caratteristiche tecniche. Così se l’ultima gara da titolari in coppia è stata giocata da Lautaro e Thuram lo scorso 19 maggio (1-1 a San Siro contro la Lazio), la prossima potrebbe essere a Marassi tra meno di due settimane per riallacciare il filo del discorso interrotto a causa dei rispettivi impegni con le nazionali. Entrambi hanno riposato giusto il necessario, visto che il transalpino è uscito dall’Europeo con la Francia il 9 luglio mentre il Toro, alzando il trofeo al cielo, ha terminato la Coppa America con l’Argentina il 15 luglio. E di fronte c’è un cammino altrettanto estenuante, che culminerà nel Mondiale per club dell’estate prossima negli Stati Uniti.

Inzaghi vuole la quinta punta — Nell’attacco nerazzurro inevitabilmente le mosse di mercato dipendono dal destino di Correa e, se dovesse essere divorzio, anche da quello di Arnautovic. L’austriaco più volte ha espresso la volontà di restare, ma dal canto suo Inzaghi ha sempre parlato con i dirigenti di possibile quinta punta per evitare a stagione in corso di ritrovarsi in emergenza, proprio come successo in questi giorni per via del guaio fisico di Taremi. L’iraniano contro il Genoa non sarà di certo al meglio e nella migliore delle ipotesi potrebbe andare in panchina, ma poi tornerà un valore aggiunto non appena si sarà ristabilito per proseguire sulla falsariga di quanto dimostrato nei primi giorni sul campo con la maglia dell’Inter.

Nel frattempo Lautaro e Thuram dovranno fare in fretta, alzando i giri del motore in vista di un possibile debutto di coppia che metterà subito in palio i primi tre punti di un nuovo romanzo tutto da scrivere. Entrambi sanno già come si fa, ripartendo proprio dagli atti mandati in scena l’anno scorso sul palcoscenico della seconda stella", si legge.